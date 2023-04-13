انت الان تتابع خبر ترحيب سعودي سوري باستئناف الخدمات القنصلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحّب وزيرا خارجية السعودية وسوريا ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، بحسب ما ذكر بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الأربعاء.

وأعرب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الذي يزور السعودية للمرة الأولى منذ بدء النزاع في 2011، عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة السورية، و"تقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا".

وناقش المقداد ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال جلسة مباحثات، "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق" بحسب البيان.

واتفق الجانبان على "أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتّجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".

كما بحث الجانبان "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي تداعياتها كافة، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي".