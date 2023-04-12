انت الان تتابع خبر الإفراج عن 17 إيراني إنتهكوا المياه الإقليمية القطرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف السفير الإيراني لدى الدوحة حميد دهقاني، أن السلطات القطرية قامت بالإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا كانت احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ.

وأوضح دهقاني عبر حسابه على "تويتر" إنه "بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية".

وأضاف أن "السلطات أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران".