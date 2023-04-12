انت الان تتابع خبر الحكومة المصرية توضّح طبيعة علاقاتها مع الدول العربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن القاهرة تشهد ولادة عالم جديد بتوازنات جديدة وواقع جيوسياسي جديد، وأن مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع كل الأطراف بتوجيه من الرئيس السيسي.

وقال مدبولي في حديث لصحيفة "الجورنال" الإيطالية: "نشهد ولادة عالم جديد بتوازنات عالمية جديدة. من الواضح أنه سيكون هناك واقع جيوسياسي جديد. مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف. إنها ميزتنا، والرئيس السيسي يطلب منا ذلك".

وأضاف: "نحن مقتنعون أن التنمية في دول الخليج يجب أن ينظر إليها بإعجاب ومصر لا تسعى إلى منافسة الدول العربية الأخرى، ونحن مقتنعون أن مصر تكمل نفسها مع دول العالم العربي الأخرى".

وأضاف: "نحن نتفهم قوة تركيا في المنطقة، وتربط القاهرة وأنقرة علاقات تاريخية لكن مشاكل الفترة الماضية مرتبطة بدعم تركيا للإخوان المسلمين، والتي تحاول مصر بدلًا من ذلك القضاء عليها".

وتابع: "الإخوان المسلمون أو أي حركة متطرفة أخرى تقوم على فكرة تقسيم المجتمع كما تمثل تهديدا خطيرا لأوروبا أيضا. فكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد فكر سياسي أو هدف آخر هو أخطر فيروس يمكن أن يصيب الدول وعلينا أن نحاربها معا".

وتابع: "يجب أن تكون الحرب العالمية الثانية بمثابة درس لنا دائما ما تأتي جميع الكوارث في العالم من مجموعة واحدة تطالب بمكانة مختلفة وتفوق وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر".