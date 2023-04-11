انت الان تتابع خبر جماعات جبل الهيكل تعلن عن اقتحام جماعي للمسجد الأقصى الثلاثاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت ما تسمى جماعات جبل الهيكل عن اقتحام جماعي للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء بين الساعة 7:00 صباحا حتى 11:30 ظهرا، حيث من المتوقع أن يقتحمه المئات.

في غضون ذلك بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى لأداء ما يسمى صلاة عيد الفصح حوالي 2265 يهوديًا، بزيادة 59٪ مقارنة باليوم الثاني من أيام هذا العيد بالعام الماضي.

وأفاد جماعات "جبل الهيكل"، أن 1224 يهوديًا اقتحموا الأقصى أمس الإثنين، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.