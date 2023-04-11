انت الان تتابع خبر ترامب يحاول منع بينس من الإدلاء بشهادته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت قناة NBC التلفزيونية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحاول منع نائب الرئيس السابق، مايك بينس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات عام 2020.

وذكرت القناة أن ترامب يطعن في محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكم المحكمة الابتدائية، التي أمرت بينس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

وأوضح بينس الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد ترامب أنه لا يريد تعطيل التحقيق.

وأمر القاضي جيمس بواسبيرغ من محكمة المقاطعة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بينس وعددا من كبار مساعدي ترامب بالإدلاء بشهاداتهم في قضية تهدد الرئيس السابق بتهمة التدخل في العملية الانتخابية.