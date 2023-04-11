انت الان تتابع خبر العاهل السعودي وولي عهده يتبرعان بـ70 مليون ريال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرعين بلغا 70 مليون ريال.

ويأتي التبرع السخي في إطار دعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة من المولى عز وجل.

وتحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية، سعيا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين بما يضمن وصول التبرعات للمستحقين بكل يسر وسهولة.

ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، شكره وامتنانه للعاهل السعودي وولي عهده، على التبرعين السخيين، اللذين يجسدان عظيم اهتمامهما في دعم الأعمال الخيرية في شتى المجالات وتعظيم القدوة الحسنة في العمل الخيري.