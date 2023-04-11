تراجع محدود في مؤشرات الأسهم الأميركية

انت الان تتابع خبر تراجع محدود في مؤشرات الأسهم الأميركي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع مؤشر داو جونز، الاثنين، فيما انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى، لكن بقيت مٌستقرة إلى حد ما.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، حوالي 38 نقطة ليصل إلى 33522 نقطة، فيما استقر مؤشر (S&P500) عند 4101 نقطة بعد خسارة عدة نقاط.

أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض قليلا ووصل إلى 12064 نقطة.

إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي "وسترن تكساس" عند 79 دولارا للبرميل الواحد.