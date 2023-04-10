انت الان تتابع خبر مستجدات حول هوية منفذ عملية طعن إمام مسجد في أمريكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض إمام مسجد عمر بن الخطاب، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الشيخ المصري "سيد نقيب" لعدة طعنات في الظهر خلال السجود في صلاة الفجر.

وتم نقل الشيخ البالغ من العمر ٦٥ عامًا، إلى المستشفى لتلقي العلاج الازم، بعد تعرضه لطعنات في الظهر من قبل شاب تسلل إلى صفوف المصلين، وانتظر لحظة السجود لينفذ هجومه على الإمام.

وبعد تنفيذ جريمته، حاول الشاب الفرار، لكن تمكن المصلين من الإمساك به إلى حين وصول الشرطة التي قبضت عليه واعتقلته، وبدأت التحقيق بالواقعة.

وبدوره تعهد رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ بتأمين المسجد والمصلين حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، في المدينة التي تضم أكبر الجاليات المسلمة في ولاية نيوجيرسي، حيث تفوق نسبة المسلمين فيها، قياسا للسكان.

وبدوره، صرح رئيس مركز الجالية الفلسطينية في باترسون، ذياب مصطفى، حول الواقعة، وأكد إن المهاجم ليس من رواد المسجد ولا يعرفه أحد، واسمه شريف زوربا يبلغ من العمر 32 عاما، وهوه كردي يحمل الجنسية التركية، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع هجومه على إمام المسجد.