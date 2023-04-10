57 إصابة بمواجهة الفلسطينيين لقوات الإحتلال في جبل صبيح بنابلس

انت الان تتابع خبر75 إصابة بمواجهة الفلسطينيين لقوات الإحتلال في جبل صبيح بنابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و56 مواطنا بحالات اختناق اليوم الإثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن الصحفي محمود فوزي أصيب بالرصاص المطاطي في الساق، و56 آخرين أصيبوا بحالة اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، وحالة سقوط واحدة، خلال المواجهات المندلعة على جبل صبيح في بلدة بيتا.



يذكر أن مواجهات اندلعت بالقرب من جبل صبيح، بالتزامن مع اقتحام آلاف المستوطنين برفقة وزراء في حكومة الاحتلال للمنطقة عقب مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط وزراء إسرائيليين، وأكثر من 20 عضو كنيست.