انت الان تتابع خبر شهيد في قلقيلية برصاص الإحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم، إن الشاب (20 عاما) ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون.



وأوضحت وزارة الصحة أن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب بالرصاص الحي بصورة حرجة في البطن والصدر، نقل على إثرها للمستشفى، فيما أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.