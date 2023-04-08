انت الان تتابع خبر قتلى بإطلاق نار في تايلند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في جنوب تايلاند السبت، على بعد 600 كيلومتر تقريبًا جنوبي العاصمة بانكوك وفق وسائل علام تايلندية.



وأشارت وسائل إعلام تايلندية أن الشرطيين ما زالوا يبحثون عن المشتبه بتنفيذه الهجوم.



قائد الشرطة كريانغكراي كرايكاو قد أوضح أن أربعة أشخاص قد قضوا دون مزيد من التفاصيل.



وتسجل حيازة الأسلحة تسجل معدلات عالية في تايلاند، إذ وقعت هجمات عدة في الأشهر الـ12 الماضية منها واحد من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للمملكة.



ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلق الشرطي السابق بانيا خمراب (34 عامًا) النار داخل دار حضانة في ولاية نونغ بوا لام فو في شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلًا.



وقُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون في إقليم فيتشابوري في إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة، وذلك الشهر الماضي.