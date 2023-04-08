انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لضبط النفس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -دان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الهجمات في إسرائيل وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الدولة العبرية، ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس".



وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد، بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".



كما دان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، وأضاف: "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الهدوء في فترة الاعياد الدينية الجارية".



وحسب بوريل، فإن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وفي ذات الوقت، يجب أن يكون أي رد متناسبا".



وجاء التصعيد بعد صدامات عنيفة دارت الأربعاء في المسجد الأقصى بين مصلين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية وتوعدت في أعقابها فصائل فلسطينية بشن هجمات انتقامية.