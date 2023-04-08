انت الان تتابع خبر مدفيديف:أوكرانيا ستختفي من الوجود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستزول من الوجود.



وقال: "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن أحدا لم يعد بحاجة لها".



وأشار مدفيديف إلى أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا إفريقيا وأمريكا اللاتينية ولا آسيا ولا روسيا ولا أي أحد آخر، بات بحاجة إلى أوكرانيا.



وأضاف: "أوكرانيا بقيادتها النازية الجديدة، لم تعد لازمة وضرورية حتى لمواطنيها أنفسهم".



ويرى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن سلطات أوكرانيا الحالية بالذات تتحمل ذنب عدم ضرورة أوكرانيا لأي أحد وذنب تدهورها نحو الانقراض.



وأعاد مدفيديف إلى الأذهان، أن أوكرانيا حصلت بشكل مصطنع على الكثير من الأراضي الروسية التي يعيش فيها ملايين الروس الذي تعرضوا على مدى عدة عقود للتمييز والمعاناة والاضطهاد من جانب سلطات كييف.



وقال: "وتقوم روسيا بحماية هؤلاء بالذات في سياق العملية العسكرية الخاصة، وتدمر العدو بلا رحمة".



ونوه مدفيديف بأن "وجود الأراضي الروسية، داخل ما يسمى بأوكرانيا ضمن حدود عام 1991، ليس إلا سوء فهم ناتج عن تفكك الاتحاد السوفيتي".