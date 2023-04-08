انت الان تتابع خبر إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي واقتحام جديد لطولكرم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شابين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.



ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات الشابين تتراوح ما بين المتوسطة في الظهر والطفيفة في القدم.



وأفادت مصادر محلية، باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طولكرم فجر اليوم السبت، من مدخلها الشرقي، وتمركزها في محيط مخيم نور شمس، كما نشرت قناصتها في المنطقة المقابلة للمخيم.



كما ذكرت مصادر محلية أن طواقم الجيش الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على شابين، وهما، عبد الله مؤيد عواد، وجهاد مؤيد فارس.



وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز السام بشكل مكثف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وذكرت مصادر طبية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق أثناء تواجدهم في بيوتهم، جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز تجاه منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.

ونقل موقع "واينت" العبري عن مصدر عسكري قوله إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب برقين، فيما ردت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم.

وعلى الأثر، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات بحث عن مطلقي النار واقتحمت بلدة برقين، وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص خلال عملية الاقتحام.

من جهة أخرى، شددت القوات الإسرائيلية، مساء الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وقالت مصادر محلية وأمنية إن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها على حواجز حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، وشافي شمرون غربا، وحاجز الـ17 قرب عصيرة الشمالية شمالا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت السيارات.

كما أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي ليلا، الطريق الرئيسي الموصل إلى البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أغلقت منطقتي التل ودوار ستاد الخضر، ومنعت سيارات المواطنين من الخروج أو الدخول من وإلى الريف الغربي، مشيرة إلى أن المنطقتين تشهدان منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وقتل سائح إيطالي (36 عاما) دهسا وأصيب 7 آخرون مساء الجمعة جراء هجوم بسيارة عند الواجهة البحرية في تل أبيب.

وفي وقت سابق الجمعة، قتلت أيضا شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عاما وأصيبت والدتهما بجروح خطرة جراء هجوم في الضفة الغربية.

وعقب الهجوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط.