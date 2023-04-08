بحث إنشاء مجلس أعمال أردني – بنمي

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رياض - احمد صلاح - بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، خلال لقائه سفير جمهورية بَنَمَا لدى المملكة خوسيه أوليسيس ليسكوره، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودور غرف التجارة بهذا الخصوص.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر تجارة الأردن آليات التعاون في العديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية وضع خطة لتطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة بين البلدين.

كما تم البحث بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما المأكولات البحرية ومنتجات البحر الميت والأدوية والبوتاس والفوسفات.

وتم خلال اللقاء تأكيد ضرورة عقد منتدى أعمال مشترك، وإعداد دراسة عن الصادرات والمستوردات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية لدى الطرفين، إضافة إلى إنشاء مجلس أعمال اردني – بنمي مشترك.

وحضر اللقاء النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة القطيطات، وعضوا مجلس الإدارة خالد كريشان وجواد البطوش، وممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في الغرفة الدكتور تيسير يونس.