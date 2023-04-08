انت الان تتابع خبر ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الدافئة على الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بتزايد تأثر الأردن يوم السبت بالكُتلة الهوائية الدافئة وذلك في مُقدمة لتأثير مُنخفض جوي خماسيني يتحرك من الصحراء الكبرى الإفريقية نحو شمال مصر وتكون تأثيراته على المملكة يوم الأحد بإذن الله بحيث تسود الأحوال الجوية الخماسينية في العديد من المناطق.



وفي التفاصيل، يُتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها الإضافي يوم السبت، لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً في مُعظم المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجياً السُحب على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وتثير الأتربة والغبار.



ومع ساعات ليل السبت/الأحد يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس معتدلاً وأدفأ من المعتاد بشكل واضح بالنسبة لهذا الوقت من العام، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية.



*مُنخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة الأحد



وتتأثر المملكة نهار الأحد بمُنخفض جوي خماسيني يتمركز إلى الشمال من جمهورية مصر، ويدفع بتيارات هوائية أكثر دفئاً بكثير من المُعتاد، بحيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتقترب من الثلاثين مئوية في أحياء من العاصمة.



وتسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية ويكون الطقس دافئاً وجافاً و مُغبر أيضاً في مناطق عِدّة من المملكة، و حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما ويستمر ظهور كميات من السُحب المُتوسطة و العالية، قد يتخللها هطول زخات من محلية من الأمطار على أجزاء محدودة من البادية.



الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تنشط تدريجياً أثناء النهار و تتسبب بحدوث موجات غبارية خاصة في مناطق البادية بما فيها طريق بغداد الدولي المؤدي إلى العراق.



*طقس أكثر دفئاً بكثير من المُعتاد ليلة الأحد/الإثنين في مُختلف المناطق



وخلال ساعات ليل الأحد/الإثنين تبقى درجات حرارة الليلية مُرتفعة، ويكون الطقس مُعتدلاً وأكثر دفئاً بكثير من المُعتاد نسبةً لساعات الليل، ويستمر ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة وتكون الإحتمالية واردة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق المحدودة من البادية، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق، تنشط أحياناً شرق المملكة وتتسبب بإثارة الأتربة والغبار.