انت الان تتابع خبر رويترز: وفد سعودي عماني إلى صنعاء لبحث التوصل لوقف إطلاق نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت رويترز نقلا عن مصدرين، يوم الجمعة، بأن وفدا سعوديا - عمانيا سجري محادثات لوقف إطلاق النار مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقال المصدران المشاركان في المحادثات إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع الحوثيين، وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.



ونقلت رويترز عن المصدرين إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر.



وأضافا أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.



مبادرة السعودية 2022



وفي اذار 2022، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها الثامن.



وتشمل المبادرة السعودية، وفق بن فرحان، فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.