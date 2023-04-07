وزير جيش الإحتلال يصدر تعليمات جديدة

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رياض - احمد صلاح - أصدر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت مساء اليوم الجمعة، تعليمات جديدة عقب عملية الأغوار والتي أدت لمقتل 3 الإسرائيليات.



وبحسب قناة كان العبرية، أوعز غالانت، بتشديد إجراءات الأمن على الطرق الاستيطانية ومحيط المستوطنات، وأمر قوات الجيش الإسرئايلي عقب تقييم امني بالعمل السريع للوصول لمنفذي عملية الأغوار.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة 7 أبريل 2023، مقتل 3 إسرائيليات في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "القتلى في عملية إطلاق النار في غور الأردن هم شقيقتان ووالدتهما".