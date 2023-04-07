انت الان تتابع خبر يونيفيل:لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت القوة الأممية الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة أن اسرائيل ولبنان "لا يريدان الحرب" لكنها حذرت من خطورة الموقف.

وقالت (يونيفيل) في بيان صحفي، إنه وفي وقت مبكر من صباح الخميس "أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ"، مشيرة إلى أن " أفراد اليونيفيل سمعوا دوي انفجارات في محيط مدينة صور، بعد ذلك مٌباشرة".

وأضافت أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق"، مستدركة أن "أن آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من أجل التهدئة".

وحذرت من "الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي بأنها خطيرة وتنذر بتصعيد خطير".

وحثت يونيفيل في بيانها "جميع الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق".