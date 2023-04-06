انت الان تتابع خبر الجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للإطلاق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن الجيش الجيش اللبناني مساء الخميس من العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.



وكان الجيش اللبناني قد نشر صورا على للصواريخ والمنصات عبر "تويتر" .

هذا، وقال جيش الإحتلال إنه تم رصد 34 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وفي بيان نشره على "تويتر" كشف المتحدث باسم الجيش أفيحاي أدرعي، أنه تم اعتراض 25 من تلك القذائف، من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 منها داخل الأراضي الإسرائيلية.



وتابع "أما الـ 4 صواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".



وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.