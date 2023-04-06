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جيش الإحتلال يقصف جنوب لبنان

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رياض - احمد صلاح - أقدمت قوات الإحتلال اليوم الخميس على قصف أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة .

وأشارت هيئة البث التابعة للإحتلال بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

من جهتها، أعلنت هيئة المطارات لدى الإحتلال ، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.

يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الإحتلال ، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقتدوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.

وأعلنت نجمة داود ، في بيان لها، إصابة 3 مستوطنين جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن "100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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