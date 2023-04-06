إصابات بقصف صاروخي لبناني على الأراضي المحتلة في فلسطين

انت الان تتابع خبرإصابات بقصف صاروخي لبناني على الأراضي المحتلة في فلسطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الجهات الأمنية التابعة للإحتلال عن إصابة ثلاثة مستوطنين نتيجة القصف الصاروخي من لبنان لشمال الأراضي المحتلة اليوم الخميس .



وكان مكتب رئيس الوزراء التابع للإحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيعقد مداولات أمنية، بمشاركة وزير الأمن، وقيادات الأجهزة الأمنية المحتلة .



و أُطلقت "عشرات" القذائف الصاروخية من لبنان، صوب الأراضي المحتلة فيما أُغلق المجال الجويّ، من حيفا الى الحدود الاسرائيلية الشمالية مع لبنان.