انت الان تتابع خبر الأمن العراقي يُحبط تهريب كمات كبيرة من المشتقات النفطية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس عن تمكنه من إحباط عملية تهريب نحو نصف مليون لتر من المشتقات النفطية في عدة محافظات.



وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن "مفارزه وبعمليات استباقية، تمكنت من منع تهريب (484) ألف لتر من المشتقات النفطية المختلفة في محافظات (بغداد، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، والقادسية، والمثنى، والنجف)".



وأضاف أن "مفارزه ضبطت أيضا مرآبا مخصصا للتهريب و(19) صهريجا (ناقلة حوضية)، وعجلة مختلفة السعات، فضلا عن القبض على (15) متهما وفقا لمذكرات قبض قضائية".