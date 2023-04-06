انت الان تتابع خبر هل انطلق النقاش حول خليفة ستولتنبرغ في قيادة الناتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني انطلاق مفاوضات داخل أروقة حلف شمال الأطلسي حول مرشحين لخلافة الأمين العام الحالي، ينس ستولتنبرغ.



وقال تاياني، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري بمقر حلف شمال الأطلسي إنه "لم يتم فتح النقاش بعد. سنتحدث عنه مع حلفائنا في الناتو ونقيم أي المرشحين المحتملين وما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا".



وكانت وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي لقيادة الناتو. كما تم أيضا تداول اسم الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي السيناتور ماتيو رينزي.



من الجدير ذكره، أن ستولتنبرغ يشغل منصب الأمين العام لحلف الناتو منذ 1 أكتوبر 2014، وكان من المتوقع أن يتنحى العام الماضي لقيادة المصرف المركزي في موطنه النرويج، ولكن تم التمديد له عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حتى 30 سبتمبر من العام الحالي.