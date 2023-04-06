13 إصابة في 3 حوادث مختلفة خلال 24 ساعة

انت الان تتابع خبر 13إصابة في 3 حوادث مختلفة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاملت كوادر إدارة السير خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 حوادث مختلفة، حيث وقع حادثين في منطقة البادية الوسطى وآخر في الرصيفة نتج عنها 13 إصابة ما بين حسنة ومتوسطة وسيئة.



وقال النقيب موفق الخطبا من إدارة السير لاذاعة الأمن العام الخميس، إن أسباب الحوادث المرورية التي تقع غالبا ما تكون بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وأضاف أن منطقة البادية الوسطى شهدت حادثين الأول لتدهور مركبة كانت تقل عددا من الأشخاص ونتج عنها 5 اصابات وصفت بالمتوسطة، وحادث آخر وقع في البادية الوسطى بالقرب من دوار العواودة بسبب حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه 4 إصابات وصفت ما بين الحسنة والمتوسطة.



وأشار إلى وقوع حادث ثالث في منطقة الرصيفة جمع بين التصادم والدهس لأربع مركبات كانت متوففة على يمين الطريق ودهس 4 أشخاص صنفت حالتهم بين الحسنة والمتوسطة والسيئة.