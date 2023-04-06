انت الان تتابع خبر إصابة لفلسطيني بإطلاق نار من قِبل مستوطن في القدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض فجر اليوم الخميس طفل فلسطيني بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



و قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها إن مسعفيها نقلوا الطفل خضر غراب (15 عاماً) إلى المستشفى، بعدما أطلق مستوطن الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأصابه بجروح في يده.



ومساء يوم الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المتواجدين فيه.



وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي تجاه المعتكفين بالأقصى".



وأكدت القنات "وقوع إصابات في صفوف المعتكفين جراء قمع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".