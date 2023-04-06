انت الان تتابع خبر إشتباكات بين المصلين وقوات الإحتلال في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إحتدمت الإصطادامات بين قوات الإحتلال و المصلين حتى اندلعت اشتباكات عنيفة على أبواب المسجد الأقصى، ليل الأربعاء – الخميس، عقب إفراغ المسجد الأقصى من المعتكفين، وفق مستشار إعلام محافظة القدس معروف الرفاعي.



وأوضح الرفاعي، إن هناك 8 إصابات على الأقل، مشيرا إلى أن جميع الإصابات في الوجه والجزء العلوي من الجسم، وذلك في تصريح للمملكة.



وعن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، قال الرفاعي إن العشرات على الأقل اعتقلوا لكن العدد غير معروف بسبب حالة التوتر في المسجد الأقصى.