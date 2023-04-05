انت الان تتابع خبر أردوغان:لا يمكن الصمت إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تظل صامتة إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات.



وتعليقا على الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قال الرئيس أردوغان: "أدين الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين، وأدعو إلى وقف الهجمات في أسرع وقت".



وأضاف أردوغان: "من الواضح أن موجة العنف التي تشنها الإدارة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات وراءها مأزق الداخل..هذه تسمى سياسة الظلم".



وتابع: "لا يمكن لتركيا أن تبقى صامتة حيال هذه الاعتداءات، والتطاول على المسجد الأقصى ووطأ حرمة الحرم الشريف خط أحمر بالنسبة إلينا".



ويأتي ذلك على خلفية إصابة عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء التوتر الشديدة في المكان.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ليلة أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، وأطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح".