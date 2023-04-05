انت الان تتابع خبر وسائل إعلام:صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء بدوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.



وكانت صافرات الإنذار قد دوت فجر اليوم في مناطق غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع إلى إسرائيل، تزامنا مع اقتحام جنود إسرائيليين المسجد الأقصى، والاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين، واعتقال عدد كبير منهم.

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) غرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، بحسب مصدر أمني في غزة.