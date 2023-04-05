انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال: قادرون على حماية أمننا بدون مساعدة أمريكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، إن إسرائيل قادرة ومستعدة لمواجهة التهديدات الأمنية بدون مساعدة الولايات المتحدة.



وقال هاليفي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نعرف كيف نتصرف بمفردنا. نحن دولة ذات سيادة وتحتفظ بالحق في اتخاذ القرارات بشكل مستقل. سيكون من الجيد لو كانت الولايات المتحدة بجوارنا، لكن هذا ليس ضروريا".



كما تحدث رئيس الأركان عن التوتر الأمني والتصعيد الحالي، قائلا إن "اطلاق الصواريخ على إسرائيل سيقابل برد كبير".



وازدادت حدة التوتر في الفترة الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها اقتحام الجيش الإسرائيلي مساء أمس المسجد الأقصى، واعتقال 400 فلسطيني داخله.



وفي وقت سابق الأربعاء، قال هاليفي إن إسرائيل مستعدة عسكريا للتحرك ضد إيران الآن، على الرغم من المسافة الفاصلة بينهما.