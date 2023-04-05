انت الان تتابع خبر قرعة لمنتسبي وزارة التربية لحجز 60 مقعدا للحج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 60 تأشيرة حج غير مدفوعة التكاليف، لمنتسبي الوزارة، موزعة على المحافظات.



وقالت الوزارة في منشور لها عبر فيسبوك، "ترقَّبوا الإعلان عن كيفية التسجيل للقرعة والوثائق المطلوبة، يوم غدٍ الخميس "



وحددت الوزارة موعد أقصاه منتصف ليل (12:00) يوم لاثنين (10) نيسان 2023 كأخر يوم للتسجيل .



واشترطت لقبول الطلب:



- أن لا يزيد عمر المتقدِّم عن (65) عامًا،



- أن لا يكون المتقدم قد أدَّى فريضة الحج من قبل،



- أن يكون حاصلًا على مطعوم كوفيد 19 بجرعتيه.

