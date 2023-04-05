انت الان تتابع خبر الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة وينشر 7500 شرطي بالقدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حالة الإغلاق على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، بدءا من مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة ما يسمى حلول عيد الفصح حسب التقويم العبري.



كما نشر الاحتلال نحو 7500 شرطي وعنصر في حرس الحدود، ومتطوعين في أنحاء "إسرائيل"، خاصة في مناطق المسجد الأقصى وحائط البراق في البلدة القديمة في القدس المحتلة، مطالبة المستوطنين بحمل السلاح.



ودعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، المستوطنين كافة للقدوم مسلحين إلى صلوات العيد في الكنس، وأن يحملوا السلاح عند الخروج للتنزه.



وقالت، إنها عززت قواتها وقوات حرس الحدود عند الحواجز العسكرية بين إسرائيل والضفة الغربية من أجل منع دخول فلسطينيين إليها.



إلى ذلك، ادعت الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك أنها تلقت "عشرات الإنذارات" حول تخطيط لعمليات سينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.