انت الان تتابع خبر إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت مصادر صحفية عراقية أن وزارة الخارجية العراقية قررت إعادة فتح سفارتها لدى ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي بين البلدين.



وأشارت الوزارة في بيان أن إعادة فتح السفارة في ليبيا يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولتقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية هناك.



يُشار الى أن وفدا عرقيا أجرى الأسبوع الماضي مباحثات في مسؤولين ليبيين في طرابلس حول إعادة فتح السفارة في ليبيا.



وأجرى الوفد اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.



وأكد الوفد العراقي رغبة بغداد بدور في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين وتقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.