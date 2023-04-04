انت الان تتابع خبر ترامب رهن الاعتقال والبيت الأبيض:مستعدون للاضطرابات المحتملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن السلطات الأمريكية مستعدة لواجهة الاضطرابات والفوضى التي قد تندلع فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وقالت جان بيير: "لن أخوض في مناقشة سيناريوهات افتراضية هنا. سأقول ما قلته الأسبوع الماضي: نحن مستعدون".



ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.



ومن المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة وجهه.



وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعا وروتينيا ولكنه يمثل "لحظة سريالية وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة" على حد قول ترامب.



ومن جانبه صرح محامي ترامب، بأن الرئيس السابق قد يتحدث إلى الإعلام بعد استكمال الإجراءات في محكمة مانهاتن.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثا "سرياليا"، في قضية تشغل الولايات المتحدة حول "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وقال ترامب: استدعائي للمثول أمام القضاء يبدو "سرياليا"، مضيفا: "سيعتقلونني ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".

ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة وجهه.

وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعا وروتينيا ولكنه يمثل "لحظة سريالية وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة" على حد قول ترامب.

ومن غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية عملاء فيدراليين بشكل دائم.

وقامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.

ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة وجهه.

وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعا وروتينيا ولكنه يمثل "لحظة سريالية وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة" على حد قول ترامب.

ومن غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية عملاء فيدراليين بشكل دائم.