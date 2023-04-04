قائد شرطة إسرائيل يحذر من إنشاء "الحرس الوطني"

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رياض - احمد صلاح - حذر قائد شرطة إسرائيل كوبي شبتاي، من أن موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" جديد تحت سيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يلحق ضررا جسيما بسلامة وأمن المواطنين الإسرائيليين.



وقال شبتاي إن "إنشاء حرس وطني تابع لمكتب بن غفير هو خطوة غير ضرورية سيكون لها ثمن باهظ للغاية، لدرجة الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين".



وأضاف: "أي فصل للحرس الوطني عن سيطرة الشرطة من شأنه أن يدمر الأمن الشخصي، ويكون مضيعة للموارد ويؤدي إلى تفكك الشرطة الإسرائيلية من الداخل".



وهذه هي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها شبتاي من مثل هذه الخطوة. وصوت مجلس الوزراء يوم الأحد على الموافقة على إنشاء الحرس الوطني وترك القرار بشأن تسلسل قيادته للجنة مستقبلية.