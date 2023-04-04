انت الان تتابع خبر حضور أكثر من 100 صحفي قبل ساعات من بدء محاكمة ترامب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية ألفين براغ، إلى محكمة في وسط المدينة قبل ساعات من وصول الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته.



وأحاطت ببراغ إجراءات أمنية مشددة أثناء وصوله إلى مبنى 100 سنتر ستريت قبل الساعة 8 صباحا.



وأظهرت الصور المتداولة من أمام المحكمة، تجمع أكثر من 100 صحفي في الخارج بعد أن منعوا من الدخول إلى القاعة لنقل الجلسة، فيما سمح فقط بتواجد 5 مصورين.



وقال كريس كيزا أحد محامي ترامب إن الرئيس السابق سيتحدث إلى الصحفيين قبل وبعد الجلسة التي من المقرر أن تعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مبينا أن ترامب سيتحدث إلى الجمهور في الردهة قبل وبعد الإجراءات عند الساعة 2:15، ومن ثم سيلقي كلمة من مقر إقامته في مار إيه لاغو في فلوريدا.



واتهم مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي ترامب (76 عاما) بما يعتقد أنه 30 تهمة جنائية على الأقل بعد دفعه أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قبيل انتخابات 2016.

