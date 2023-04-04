انت الان تتابع خبر إسرائيل تستهدف إيران في سوريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا إيرانية في سوريا.



وجاء في المقال: شنت إسرائيل، مساء الأحد، ثالث هجوم لها خلال أسبوع على الأراضي السورية. وبحسب مصادر مختلفة فقد سقط فيه قتلى وجرحى.



تكاد إسرائيل لا تؤكد عملياتها في سوريا. هكذا جرت الأمور في الآونة الأخيرة.



في غضون ذلك، في الأسابيع الأخيرة، ناقشت وسائل الإعلام العربية بنشاط الأزمة السياسية في إسرائيل، بما في ذلك الانقسام في دوائر الجيش.



وفي 1 أبريل، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" إن إسرائيل تمر "بأيام صعبة" وأن الصراع الداخلي سيؤدي إلى سقوطها.



وقال الأمين العام لحزب الله، الشيخ حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل في ورطة، وهي لم تكن أبدًا ضعيفة ومشوشة ومتناقضة كما هي اليوم.



وفي الصدد، قالت الخبيرة الإسرائيلية في شؤون الإرهاب، دينا ليسنيانسكايا، لـ "كوميرسانت": "الانقسام المجتمعي الحالي ترى فيه الدول المعادية لإسرائيل، وكذلك الجماعات الإرهابية، بداية انهيار الدولة. وبين هذا الفهم وسوء التقدير وبدء حرب مع إسرائيل خطوات قليلة. يجب ألا ننسى الوضع المتوتر مع الفلسطينيين. في الواقع، الحديث يدور عن انتفاضة ثالثة".



في الوقت نفسه، حسب ليسنيانسكايا، على أعداء إسرائيل ألا يتوقعوا أن الانقسام الداخلي وقصة استقالة وزير الدفاع ستؤثر بطريقة ما على الوضع في مجال الأمن الإسرائيلي. وشددت على أنه "لا يوجد شيء يمكن أن يقوض قدرة إسرائيل على ردع أي هجمات وتهديدات، لأن الأمر يتعلق بالعمل الروتيني للجيش".