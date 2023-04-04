انت الان تتابع خبر اصابة مستوطنين بعملية طعن في تل أبيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت نجمة داود الحمراء بلاغًا عن اصابة 2 من المستوطنين في عملية طعن عند تقاطع تسريفين في ريشون لتسيون، حيث فر المنفذ من المكان.



وافادت نجمة داود الحمراء، أنه في الساعة 09:52 صباح اليوم الثلاثاء، تم تلقي بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لجمعية نجمة داود الحمراء في منطقة أيالون عن إصابة شخصين في هجوم طعن قرب مفترق زريفين باتجاه بئر يعقوب. ويقدم مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون العلاج الطبي على الفور إلى جرحى واعين في حالة متوسطة وخفيفة.