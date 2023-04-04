انت الان تتابع خبر حماس: إصرار الاحتلال على اقتحام الأقصى سيفجّر الأوضاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس، إنّ إصرار الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام الأقصى المبارك سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.



وأضاف المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "الاحتلال مصر على تصعيد حربه الدينية على المسجد الأقصى"، مشدداً على أن "ما يجري بحق الأقصى عدوان ممنهج بهدف تطبيق التقسيم الزماني والمكاني في تكرار لما حدث في الحرم الإبراهيمي".



وتابع: "اقتحام الاحتلال للأقصى باستمرار استهتار بكل المنظومة الرسمية العربية وبالوصاية الأردنية"، مردفا: "شعبنا سيواصل المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا وسيظل يدافع عن هوية المسجد الأقصى حتى تحريره وطرد المستوطن الصهيوني الطارئ على الزمان والمكان".



ولفت إلى أن "اقتحام المسجد الأقصى انتهاك وتجاوز للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويعكس الانحطاط السحيق للاحتلال"، مكملا: "نحن في معركة مستمرة ومتصاعدة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا".