انت الان تتابع خبر شهيدان يقصف الإحتلال لدمشق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح مصدر عسكري سوري أن مدنيين قد إستشهدا في عدوان للإحتلال على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء".



واشار المصدر العسكري: "في تمام الساعة 00:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".



وأضاف: "وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت في وقت سابق بأن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق".