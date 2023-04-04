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شهيدان يقصف الإحتلال لدمشق

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رياض - احمد صلاح - أوضح مصدر عسكري سوري أن مدنيين قد إستشهدا في عدوان للإحتلال على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء".

واشار المصدر العسكري: "في تمام الساعة 00:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف: "وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت في وقت سابق بأن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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