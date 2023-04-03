انت الان تتابع خبر الرئاسة التونسية تعطي تعليماتها بتعيين سفير لها في سوريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين بإعطاء تعليمات ببدء إجراءات تعيين سفيراً لبلاده لدى سوريا.



وكان قيس سعيد قد إستقبل عصر الاثنين بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.



وتناول اللقاء نشاط الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.



وشدد سعيد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مؤكدا أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.



من جهة أخرى، أسدى الرئيس قيس سعيد تعليماته بالشروع في اجراءات تعيين سفير تونس بدمشق.