انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تُصيب 16 موظفاً سورياً في المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت عبوة ناسفة بإصابة 16 شخصاً من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة .

وحصل الإنفجار خلال مرور حافلة الموظفين وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وأوضحت الوكالة السورية الرسمية أن أن 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة أصيبوا بجروح متفاوتة .



وأضافت أن الحافلة استُهدفت بـ"عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتوستراد دمشق-عمّان". ويصل هذا الجسر بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.



وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق، في تفجير لم يسفر عن إصابات، وفق "سانا".