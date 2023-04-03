انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6.9 يضرب روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سلطات الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي شهد زلزالا بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني السكنية والمحال التجارية.



وقال المكتب الجيوفيزيائي، التابع لأكاديمية العلوم الروسية:"لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، الهزة الأرضية تسببت في اهتزاز الجدران والنوافذ، كما أظهرت الصور تساقط الأثاث والمواد الغذائية في المحلات التجارية".

وأشارت وسائل إعلام روسية أن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلومترا.

وذكر النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عددا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.