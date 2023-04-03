انت الان تتابع خبر الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ تثير خطر اضطراب السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية الاثنين إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ في مطلع الأسبوع تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية.



وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان "أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض".



وجاء في البيان "تخفيضات أوبك+ الجديدة تثير خطر تفاقم تلك الاضطرابات ورفع أسعار النفط في وقت تضر فيه الضغوط التضخمية القوية بالمستهلكين المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".