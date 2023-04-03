أردوغان ينتقد زيارة السفير الأمريكي لمنافسه الرئاسي

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رياض - احمد صلاح - وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات حادة للسفير الأمريكي في أنقرة، جيف فليك، على خلفية زيارة الأخير لزعيم حزب الشعب الجمهوري ومنافسه الرئاسي كمال كيليتشدار أوغلو.



وقال أردوغان في كلمة خلال افتتاح مشاريع في إسطنبول: "أدعو السفير الأمريكي في تركيا إلى عدم تجاوز حدوده، والالتزام بمهام منصبه".



وأضاف: "في الانتخابات القادمة علينا تلقين الولايات المتحدة درسا"، مشيرا إلى أن "(الرئيس الأمريكي جو) بايدن يتكلم من هناك (من الولايات المتحدة)، وسفيره هنا ماذا يفعل؟ يذهب لزيارة كمال (كيليتشدار أوغلو).. هذا معيب".