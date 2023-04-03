انت الان تتابع خبر معركة باخموت تستعر .. أوكرانيا تكشف حقيقة رفع العلم الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت أوكرانيا، الإثنين، أن القوات الروسية "بعيدة جدا" عن السيطرة على مدينة باخموت في شرق البلاد وأن القتال احتدم في محيط مبنى إدارة المدينة، الذي أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة رفع العلم الروسي فوقه.



وقال متحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية لرويترز إن المكان الذي رفعت فيه القوات الروسية علمها ليس معروفا، وإنها زعمت زورا الاستيلاء على المدينة.



وقال المتحدث سيرهي تشيريفاتي: "لقد رفعوا العلم على مراحيض. رفعوه في مكان مجهول، علقوا قطعة قماش وقالوا إنهم استولوا على المدينة. حسنا، فلندَعهم يعتقدون أنهم استولوا عليها".



وشهدت باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب التي دخلت عامها الثاني، إذ وقعت خسائر كبيرة في كلا الجانبين ودمرت عمليات القصف جزءا كبيرا من المدينة.



وأعلن يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر، مساء الأحد، أن قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى الإدارة.



وقال بريغوجن إنه من وجهة نظر "قانونية" فإن روسيا استولت على باخموت، وهو ما نفاه تشيريفاتي بشدة.



وذكر تشيريفاتي: "هناك معارك حول مبنى مجلس مدينة (باخموت)، لم يستولوا على أي شيء بالمعنى القانوني".



وأضاف "باخموت أوكرانية ولم يستولوا على أي شيء، وهم بعيدون جدا عن تحقيق ذلك بمعنى أدق".