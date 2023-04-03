انت الان تتابع خبر الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 215 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الاثنين، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير بمنطقة النقب داخل أراضي عام 48 للمرة الـ215 على التوالي.



وهدمت القرية أول مرة يوم 27 تموز 2010، وهدمت سلطات الاحتلال مساكن أهالي العراقيب للمرة 214، يوم 15 آذار 2023.



وهذه المرة الرابعة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.



ويعيد الأهالي في العراقيب نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.



ويؤكد أهالي العراقيب أن ممارسات سلطات الاحتلال واستمرارها بهدم مساكن أهالي القرية لن تثنيهم عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد، داعين الجماهير العربية وجميع الأحرار إلى "التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير".



وعلى صعيد آخر، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال 14 فلسطينيا، صباح اليوم الاثنين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت هؤلاء المواطنين.