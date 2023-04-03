انت الان تتابع خبر العراق .. إنهيار مبنى قيد الإنشاء ومحاولات لإنقاذ العمال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مديرية الدفاع المدني في العراق أمس الأحد أن مولاً تجارياً قيد الإنشاء في محافظة الأنبار قد إنهار فيما أكدت محاولاتها لإنقاذ العمال.



وأوضحت في بيان صحفي أن "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار أجزاء من مول قيد الإنشاء وتحاول إنقاذ عدد من العمال بعد سقوط قالب صب في الرمادي بمحافظة الأنبار".



وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن انتشال 8 عمال أحياء من تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء تعرض لانهيار في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان أن قالب صب انهار أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواك) قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد.