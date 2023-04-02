انت الان تتابع خبر السيسي والحلبوسي:تفعيل التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور القاهرة حاليا، المستجدات على الساحة الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خصوصا في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته أكد الحلبوسي، خلال اللقاء، حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على جميع الأصعدة، معربا عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلا عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.