انت الان تتابع خبر بأمر ملكي .. سلسلة من الإعفاءات والتعيينات في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدر اليوم الأحد في السعودية، عدد من الأوامر الملكية تقضي بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، وتعيين آخرين مكانهم.



وجاءت الأوامر الملكية السعودية الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا للإجراءات المتبعة، بالشكل الآتي:



1- أولا..يعفى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه.

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



2- أولا: يعفى معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه.

ثانيا: يكلف معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



3- أولا: يعين معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



4- أولا: يعفى معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه.

ثانيا: يعين الأستاذ عبد العزيز بن حسن بن علي البوق محافظا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.